Victoria Beckham und der ganz persönliche Lippenstift

Victoria Beckham denkt an die alten Zeiten zurück und lässt Posh Spice wiederaufleben. Zumindest mit ein paar Lippenstiften.

In einem Brief, der auf „VB Beauty“ geteilt wurde, schreibt sie: „Bei einem Mittagessen 1996 mit Peter Loraine vom ‚Top of The Pops“-Magazin und dem Rest der ‚Spice Girls‘ erhielt ich den Namen Posh. Ich war jung und schüchtern. Und als Posh konnte ich meinen Stil, mein Selbstvertrauen und meine Stimme finden. Nach den ‚Spice Girls‘ habe ich mich von dem Spitznamen distanziert, weil er selbst einen unerschütterlichen Schwung hatte. Posh hat meinen Lebensverlauf für immer verändert und mir die Tür geöffnet, damit ich meinen Träumen nachgehen kann. Diese Woche feiere ich Posh mit der Einführung von Posh Lipstick.“ Dabei ist es kein Zufall, dass ihr früherer Spitzname eine Lippenstift-Kollektion ziert. Sie schrieb weiter: „Lippenstift hat mir immer Selbstvertrauen gegeben, wenn ich es brauchte und zusätzliche Würze, wenn ich es bereits hatte. Jeder Farbton ist von einer bestimmten Erinnerung inspiriert. Und obwohl die Momente meine eigenen waren, teilen wir alle die Energie und Emotionen.“

Foto: (c) David Gabber / PR Photos