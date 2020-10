Vin Diesel: Vom Schauspieler zum Sänger

Zusammen mit Kygo hat Hollywoodstar Vin Diesel seine Debüt-Single „Feel Like I Do“ veröffentlicht. Dass der Schauspieler nun zum Musiker mutiert ist, liegt sicher auch daran, dass in Corona-Zeiten so gut wie keine Filme gedreht wurden.

Auf seiner „Instagram“-Seite schrieb der 53-Jährige: „Ihr alle wisst, wie tief ich in die Filme gehe, die ich mache. In diesem Jahr gab es keine Filmproduktion. Ein Künstler muss eine kreative Möglichkeit haben … Ihr habt meinen ‚Facebook-Account auf fast 100 Millionen gebracht, ihr habt mich immer ermutigt, aus meiner Komfortzone herauszutreten, habt mich gerettet, weil ich dieses Jahr Musik machen konnte! Ich werde Euch immer lieben.“

Nachdem er seinen Song in der „The Kelly Clarkson Show“ vorgestellt hatte, sagte er noch: „Ich bin gesegnet, dass ich in einem Jahr, in dem ich normalerweise an einem Filmset wäre – und wir alle wissen, ist das momentan nicht möglich – einen anderen kreativen Ansatz hatte, eine andere Möglichkeit, euch mein Herz zu zeigen oder das mit euch zu teilen. Und Kygo gehört zu den Menschen, die zuerst an mich geglaubt haben.“

