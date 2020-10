„Volbeat“ kündigen Live-Album an

Auch wenn dieses Jahr kaum Live-Konzerte stattfinden konnten, so sollen die Fans von „Volbeat“ nicht auf Live-Musik verzichten. Die Band bringt am 27. November ihre Platte „Live in Deutschland“ heraus, die Ende 2019 während ihrer „Rewind, Replay, Rebound World Tour“ entstanden ist.

Sänger und Gitarrist Michael Poulsen sagte laut „Universal Music“ dazu: „Deutschland wurde damals zu unserer zweiten Heimat. Unsere Musik kam unglaublich schnell und gut beim Publikum an, und plötzlich hatten wir eine riesige Fangemeinde. Das deutsche Publikum nimmt schon immer einen besonderen Platz in unserem Herzen ein. Die Fans haben uns von Beginn an großartig unterstützt, und sie tun es noch. Mittlerweile sind wir zu ihren Fans geworden.“

Das Album erscheint physisch als 3LP „Live in Deutschland“ , 2CD „Live in Deutschland“ und als2CD „Rewind, Replay, Rebound“ plus Best of „Live in Deutschland“.

Foto: (c) Ross Halfin / Universal Music