„Wanda“ und die Dino-Verfolgungsjagd

Am Freitag /23.10.) haben „Wanda“ ihre neue Single „Jurassic Park“ veröffentlicht. Im zugehörigen Video geht es um eine Verfolgungsjagd mit Dinosauriern.

Auf die Frage, ob eine tiefere Bedeutung dahintersteckt, sagte Sänger Marco Michael Wanda im Interview mit „FM4“: „Wenn überhaupt, dann lese ich darin so ein Überthema: Vielleicht verpassen sich Menschen?! Aber das ist das Einzige, was ich sagen kann. Ich möchte mich auch gar nicht mit meinen Texten beschäftigen, weil ich glaub, dann werde ich verrückt.“ Er verriet auch, dass das Video an etwa sechs Drehtagen „in halb Österreich“ entstanden sei. Er sagte noch: „Ich bin einfach dem Team dankbar, mit dem wir das Video gedreht haben. Der Drehaufwand war vom Umfang her fast wie ein Spielfilm.“

Ihr letztes Album „Cia“ haben „Wanda“ im September 2019 veröffentlicht. Die zugehörige Tour wurde aufgrund der Corona-Krise auf 2021 verschoben. Und hier die Termine:

03.06.2021 Zürich (CH) Komplex 457

04.06.2021 Innsbruck (A) Olympiahalle

05.06.2021 Regensburg (D) Donau-Arena

10.06.2021 Köln (D) Palladium

18.06.2021 Wien (A) Stadthalle

19.06.2021 Wien (A) Stadthalle

09.07.2021 Linz (A) Donaulände

16.07.2021 Lörrach (D) Stimmen Festival

17.07.2021 Graz (A) Freiluftarena B

24.07.2021 Schloss Tüssling (D) Raiffeisen Kultursommer

13 – 15.08.2021 Grosspösna (D) Highfield Festival

27.08.2021 Klagenfurt (A) Wörthersee Stadion Freigelände

28.08.2021 Dresden (D) Junge Garde

29.08.2021 Dortmund (D) FZW

10 – 12.12.2021 Saalbach (A) Bergfestival

Foto: (c) Wolfgang Seehofer / PGM