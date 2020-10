Was läuft zwischen Adele und Chris Brown?

Ein nächtlicher Besuch von Chris Brown bei Adele sorgt für einige Gerüchte. Wie ein Insider der britischen Zeitung „The Sun“ berichtete, kam der 31-Jährige mit mehreren Freunden nachts bei Adele in London vorbei. Er sagte: „Sie kamen in riesigen Autos mit verdunkelten Scheiben vorgefahren. Es war eine Nacht und Nebel-Aktion. Er kam mitten in der Nacht an und ging nicht vor zwei Uhr morgens wieder.“

Sind die beiden ein Paar? Oder ist der Rapper ein Freund von Skepta, mit dem Adele angeblich anbandeln soll? Oder machen sie gemeinsam Musik? Es bleibt also abzuwarten, was uns da noch erwartet.

Chris Brown war übrigens letzte Woche in Deutschland und hat nach mehreren Monaten seinen Sohn wiedergesehen.

Foto: (c) Beggars Group / Alasdair McLellan