Wegen Rassismus in „Disney“-Filmen: „Dumbo“ und „Peter Pan“ erhalten Warnhinweise

Bei „Disney+“ erscheinen einige Zeichentrickfilme wie „Dumbo“ oder „Peter Pan“ künftig mit einem Warnhinweis. Das berichtet unter anderem der „Spiegel“.

Die Hinweise sollen darauf hinweisen, dass einige Animationsklassiker nicht mehr zeitgemäße oder klischeehafte Darstellungen enthalten. Die Warnungen werden in kurzen Grafikeinblendungen gezeigt, wenn die Filme ausgewählt werden. Als Beispiel wird der Film „Peter Pan“ aus dem Jahre 1953 genannt, in dem amerikanische Ureinwohner als „Rothäute“ bezeichnet werden. Auch „Dumbo“ bekommt eine Tafel, in der die Anspielungen auf die Minstrel-Kultur bei einer Gruppe Krähen erwähnt wird.

Die Hinweistafeln stellt Disney auf seiner Website vor, im Rahmen einer Initiative namens „Stories Matter“. Man habe sich nach einer Sichtung des Archivmaterials zu dieser Maßnahme entschlossen.

Foto: (c) LooMee TV