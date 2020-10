Weisheiten von Jennifer Lopez

Jennifer Lopez hat nicht nur einen Ratschlag für ihre Fans parat, sondern sogar gleich drei.

In ihrer „Instagram Story“ teilte die Sängerin diverse Zitate, die lauten: „Dein Leben ist deine Geschichte. Schreibe gut, schreibe oft. Redigiere großzügig.“ Und: „Glaube selbstbewusst an Gottes Plan, sodass du dich nicht mehr aufregst, wenn die Dinge nicht so laufen, wie gewollt.“ Und das dritte: „Zu wollen, was das Beste für uns selbst ist, nicht nur was wir mögen oder was sich gut anfühlt, ist eine der höchsten Formen der Selbstliebe.“

Erst kürzlich hat Jennifer Lopez übrigens gleich zwei Songs herausgebracht.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos