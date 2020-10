Whoopi Goldberg arbeitet an neuem „Sister Act“-Film

Whoopi Goldberg hat angedeutet, dass ein dritter „Sister Act“-Film in Vorbereitung ist. Die 64-jährige Schauspielerin spielte in den ersten beiden Filmen von 1992 und 1993 Deloris Van Cartier. Jetzt enthüllte sie, dass sie an einem Projekt arbeiten, bei dem sie die Rolle erneut spielen wird.

Whoopi sagte zu James Corden in „The Late Late Show“: „Lange Zeit sagten sie immer wieder, niemand wolle es sehen. Und vor kurzem stellte sich heraus, dass das vielleicht nicht stimmt. Die Leute wollen es vielleicht sehen. Also arbeiten wir fleißig daran, herauszufinden, wie wir die Bande zusammenbringen und zurückkommen können.“

Whoopi Goldbergs findet es übrigens lächerlich, rassistische Szenen aus älteren Filmen zu schneiden.

Foto: (c) Laurence Agron / PR Photos