Wilhelmine: Neue Single über Schein und Wahrheit

Vorgestern (16.10.) hat Wilhelmine einen neuen Track veröffentlicht. Der heißt „Drip“ und sie singt mit leichter Ironie von ihrem Leben, in dem nach außen hin scheinbar alles extrem gut läuft, es in Wahrheit aber auch Tage gibt, an denen einfach alles nur doof ist. Das berichtet „Warner Music“.

Die ersten Zeilen des Songs sind eine direkte Reaktion auf Nachrichten, die Wilhelmine in den sozialen Netzwerken erhielt. Sie sagte: „Die sagen dann zum Beispiel: ‚Hey, du bist doch immer auf einem Hausboot, ne? Krass, du liegst schon wieder an einem See. Du hast echt ein perfektes Leben.’ Leute, die nicht so ganz nah dran sind, werten, was sie sehen und nehmen das als Richtlinie, wie es mir geht. Nur, weil ich einen vorbeifliegenden Schwarm Vögel in Slow-Motion filme und darunter Musik lege, bedeutet das aber nicht, dass es mir gutgeht.“

Wilhelmine ist übrigens bewusst ganz offen.

Foto: (c) Daniel Graf / Warner Music