Wilhelmine zeigt sich mutig

Wilhelmine hat neue Musik am Start: Erst kürzlich veröffentlichte die Sängerin ihre Single „Drip“, der erste neue Song seit ihrer Debüt-EP „Komm wie du bist“, die im Frühjahr erschien. Wilhelmine singt in ihrem neuesten Werk davon, dass es auch in ihrem Leben Tage gibt, auf die sie gerne verzichten könnte, berichtet „Warner Music“.

Die Musikerin selbst sagte dazu: „Ich möchte mutig sein und bleiben, sowohl in meinen Texten als auch mit meiner Musik.“

Wilhelmine ist übrigens bewusst ganz offen.

Foto: (c) Daniel Graf / Warner Music