Winona Oak und das Klavier im Himmel

Am 02.10. ist der neue Song „Piano in the Sky“ von Winona Oak rausgekommen.

Im Interview mit „Idolator“ sagte die 26-Jährige: „Ich habe das Lied tatsächlich auf einen Traum gestützt, den ich hatte. Ich hatte einen Traum, in dem ich ein Klavier über den Wolken spielen hören konnte. Ich habe versucht, es zu finden und bin gerade hochgeklettert, aber ich konnte es nicht finden. Am nächsten Morgen ging ich in ein Aufnahmestudio in Venice, Kalifornien, und schrieb ‚Piano In The Sky‘. Ich war an diesem Morgen ziemlich traurig. Das Klavier am Himmel repräsentiert alle Dinge, die wir im Leben tragen und die wir nicht erreichen können. Wir hören immer noch diese kleine Melodie in unseren Köpfen und tragen sie mit uns, aber wir können sie nicht erreichen.“

„Piano in the Sky“ ist übrigens auch ein Vorbote auf ihr neues Album „SHE“, das am 23.10. auf den Markt kommt.

Foto: (c) Warner Music