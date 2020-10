Winterzeit bei Queen Elizabeth II.: Mitarbeiter mussten über 1000 Uhren per Hand umstellen

Damit bei der Queen alle Uhren richtig ticken, hat sie Personal.

Und das hatte bei der Zeitumstellung jetzt wieder alle Hände voll zu tun. Denn am vergangenen Wochenende mussten natürlich auch bei Queen Elizabeth II. alle Uhren von Sommer- auf Winterzeit umgestellt werden – und zwar von Hand! Denn im Buckingham Palace gibt es laut dem britischen „Mirror“ 600 Uhren in 775 Zimmern und auf Schloss Windsor weitere 450 Uhren in 1000 Zimmern. Hinzu kommen 50 Uhren im Palast Holyroodhouse in Edinburgh, sieben Turmuhren und zahlreiche Uhren in Sandringham und im Schloss Balmoral.

Aus alter Tradition werden bei der Queen aber alle Uhren per Hand umgestellt. Damit hatte die Belegschaft unglaubliche 40 Stunden zu tun!

