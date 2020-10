Yungblud: Album verspätet sich

Fans von Yungblud aufgepasst! Ihr müsst noch drei Wochen länger als geplant auf das neue Album „Weird!“ warten. Das gab der Sänger via „Instagram“ gekannt.

In einem Video erklärte er: „Einige der Vinylhäuser und Produktionsfirmen, die einige physische Einheiten herstellen, haben erhebliche Verzögerungen.“ Trotzdem ist Dominic Harrison, so lautet sein bürgerlicher Name, entschlossen, die LP noch in diesem Jahr rauszubringen. Er fuhr fort: „Ich muss euch dieses Album bringen, weil ihr es verdient habt. Dies war das seltsamste Jahr, das man sich vorstellen kann. Und dies ist ein Gespräch zwischen uns, und es musste unmittelbar bevorstehen, weil ich verdammt nochmal nicht bis März nächsten Jahres warten kann. Das passiert nicht. Ich wollte es auf den 4. Dezember schieben, weil mir versichert wurde, dass bis dahin [die] physischen Alben pünktlich geliefert werden, als ob es keine anhaltende Pandemie geben würde.“

Trotzdem haben Fans haben die Möglichkeit, die Songs aus dem Album schon vorher zu hören. Es wird nämlich eine virtuelle Tour von Yungblud geben. Die Live-Streaming-Auftritte bieten „ein einzigartiges lokales Erlebnis mit Produktion in vollem Umfang.“ Die Shows finden vom 16. November bis 7. Dezember statt und beinhalten Stationen in London, Glasgow und Manchester.

Foto: (c) Landmark / PR Photos