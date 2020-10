Yungblud: Ran an die Tickets

Yungblud will unbedingt die neuen Songs seines kommenden Albums „Weird“ (VÖ: 13.11.) live spielen. Also veranstaltet der Musiker einfach eine virtuelle Tour.

Via „Instagram“ kündigte er an: „‘Weird Time Of Live‘-virtuelle Tour kommt in eure Stadt. Ich kann es nicht erwarten, die neuen Songs für euch zum ersten Mal zu spielen und in diese Welt mit euch zu fallen.“ Tickets gibt es seit gestern (02.10.) im regulären Verkauf unter „momenthouse.com/yungblud“.

Hier die virtuellen Tour-Termine für Deutschland:

21.11. Berlin, 18 Uhr

22.11. München, 18 Uhr

Foto: (c) Landmark / PR Photos