Yvonne Catterfeld klärt auf

Hat Yvonne Catterfeld jetzt Haustiere und wenn ja, welche?

In einem „Instagram“-Beitrag von vor ein paar Tagen huschte eine Katze aus dem Bild. Da fragten sich die Fans schon: „Ist das eure Katze?“ In ihrem neuesten Beitrag ist keine Katze mit auf dem Bild, sondern ein Hund. Daher klärt die Sängerin auf: „Na, soll ich noch mehr Verwirrung stiften: Wer ist denn jetzt der Hund auf dem Bild. Also, das letztens neben mir im Bild war das Hinterteil einer unserer Katzen, die wir seit einigen Monaten haben. Das hier ist war der Hund meiner besten Freundin, aber ich lieb sie trotzdem.“

Yvonne Catterfeld bedankt sich übrigens bei ihrem Partner via „Instagram“ für 13 gemeinsame Jahre.

Foto: (c) Hannes Casper / Universal Music