Zendaya: Selbstbewusst durch Mode

Zendaya ist durch Mode „selbstbewusster“ geworden, sagte sie bei einer Dankesrede bei den Green Carpet Fashion Awards wo sie den Visionary Award erhalten hat.

Als sie den Preis vom Model Bethann Hardison erhielt, sagte sie: „Ich möchte mich in erster Linie bei Bethann bedanken, Sie sind eine Ikone und eine wahre Vorreiterin in dieser Modebranche, und ich bin dankbar für alles, was Sie sind und was Sie weiterhin tun. Sie inspirieren mich jeden Tag. Das ist eine unglaubliche Ehre. Sie bedeutet mir sehr viel. Ich glaube, die Mode hat immer in meinem Herzen gelebt, seit ich sehr, sehr jung war. Ich liebe Kleidung und ich denke, es ist so viel mehr als nur Kleidung. Ich denke, es ist eine Kunst, es ist Emotion, es ist Gefühl, und für mich ist es mir durch die Kleidung gelungen, mich selbst zu finden und mir als junge Frau, die in ihre Weiblichkeit hineinwächst, mehr Selbstvertrauen zu geben.“

Zendaya ist Schauspielerin, Tänzerin und Sängerin.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos