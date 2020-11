1Live Krone 2020 findet heute statt

Heute (21.11.) wird der größten Radio-Preises Deutschlands, der 1Live Krone-Award vergeben. Die Preisverleihung wird aufgrund der Coronavirus-Pandemie als crossmediale Show produziert. Hoffnungen auf gleich mehrere Preise darf sich Mark Forster machen. Er ist in den Kategorien „Beste Single“ und „Bester Künstler“ nominiert. Doch auch Topic könnte zwei Preise mit nach Hause nehmen, genauso wie die Newcomerin Zoe Wees.

Und hier die Nominierten:

BESTE SINGLE

Mark Forster – „Übermorgen“

Robin Schulz feat. Alida – „In Your Eyes“

Topic & A7S – „Breaking Me“

Vize & Tom Gregory – „Never Let Me Down“

Zoe Wees – „Control“

BESTE KÜNSTLERIN

Amilli

Juju

Lea

Loredana

Mathea

BESTER KÜNSTLER

Clueso

Mark Forster

Fynn Kliemann

Joris

Nico Santos

BESTER DANCE-ACT

Felix Jaehn

Purple Disco Machine

Robin Schulz

Topic

Vize

BESTE BAND

Giant Rocks

Leoniden

Milky Chance

Seeed

Von Wegen Lisbeth

BESTER HIP-HOP-ACT

Apache 207

Capital Bra

Juju

Kitschkrieg

Kontra K

Ufo 361

BESTER NEWCOMER

Céline

Kynda Gray

Majan

Provinz

Zoe Wees

Foto: (c) Sony Music / David Koenigsmann