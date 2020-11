21 Savage: Halbbruder in London erstochen

Am 22. November hat Musiker 21 Savage seinen Halbbruder Terrell Davis verloren. Er war ebenfalls Rapper und war unter dem Pseudonym TMI1way aktiv. Er wurde gerade einmal 27 Jahre alt.

Er war in London unterwegs und wollte für seine Großmutter einkaufen, als er niedergestochen wurde. Das berichtete die „Daily Mail“. Davis und sein Angreifer gerieten Augenzeugen zufolge in einen Streit und Davis‘ Gegenüber zückte plötzlich ein Messer und erstach den Musiker. Als die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, war Davis bereits tot.

Der Täter konnte fliehen und wurde bis jetzt noch nicht gefasst.

Foto: (c) LooMee TV