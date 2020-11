25 Jahre „Foo Fighters“ in einem Video

In ihrer knapp 30-minütigen Doku gehen die „Foo Fighters“ auf Zeitreise durch die eigene Bandgeschichte. Die Band so erleben, wie noch nie, das macht die Doku möglich. Der ganze Film ist auf „YouTube“ und zeigte Momente auf und hinter der Bühne.

Die Kommentare zum Video sprachen die „Foo Fighters“ während dem Lockdown ein, dabei lassen sie tief in die Geschichte der Band und in jedes einzelne Mitglied blicken.

Am 5. Februar 2021 soll das neue „Foo Fighters“-Album „Medicine At Midnight“ erscheinen. Mit „Shame Shame“ gibt es auf „Spotify und Co schon einmal einen ersten Vorgeschmack.

