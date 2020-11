Adele, zurück in die Höhle

Adele hat bei ihrem Moderationsdebüt in der Show „Saturday Night Live“ gezeigt, was sie drauf hat. Sichtlich erschlankt begeisterte die Powerfrau das Publikum. Nur kurze Zeit später wurden Gerüchte laut, Adele und der britische Rapper Skepta seien mehr als bloß Freunde. Bestätigt wurde das von keinem der beiden.

Im Gegenteil! Adele hat jetzt mit einem „Instagram“-Post ganz beiläufig die Gerüchte im Keim erstickt. In dem Post bedankte sie sich „für eine wundervolle Zeit“ am Set von SNL. Außerdem schrieb sie: „Ich gehe jetzt zurück in meine Höhle, um die (alleinstehende) Katzendame zu sein, die ich bin. Alles Gute und bis nächstes Jahr.“

Darüber hinaus nutzte Adele die Gelegenheit auch, um ihren amerikanischen Fans „viel Glück“ bei der bevorstehenden Präsidentschaftswahl zu wünschen.

Foto: (c) Beggars Group / Alasdair McLellan