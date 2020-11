Adele zurück in London

Kommt da doch endlich neue Musik von Adele? Schließlich warten ihre Fans jetzt schon geschlagene fünf Jahre darauf.

Ein Insider verriet der Sonntagsausgabe von „The Sun“ jetzt, dass die 32-Jährige wieder in London ist, um sich dort „vollständig auf ihr neues Album zu konzentrieren.“ Er sagte weiter: „Adele möchte sich zurücklehnen während sie hier ist, was mit Sonnenbrille und einer Gesichtsmaske einfach ist. Die Leute erkennen sie sowieso nicht mehr so wie früher. Sie konnte noch keine neue Musik veröffentlichen und sie ist vollkommen darauf fokussiert und macht jeden Track genau richtig. Sie hat immer noch ein Netzwerk von Leuten, mit denen sie zusammenarbeitet und mit denen sie sich verbindet, wenn sie hier ist.“

Adele hat übrigens keine Lust auf Diät-Werbung.

Foto: (c) Beggars Group / Alasdair McLellan