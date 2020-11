Alec Benjamin gibt Lebenszeichen auf „Instagram“

Alec Benjamin ist in den letzten Monaten sehr zurückhaltend in den sozialen Medien gewesen. Und das hatte seinen Grund. Der Sänger war offenbar anderweitig beschäftigt, wie er jetzt in einem neuen „Instagram“-Eintrag verriet.

Dort postete der 26-Jährige ein Video, in dem er sich selbst mit der Gitarre begleitet, während er singt. Dazu schrieb er: „Tschuldigung, dass ich in der letzten Zeit so ruhig war… Ich arbeite an einem Haufen neuer Musik für euch.“

Alec Benjamin dachte übrigens vor der Veröffentlichung seines Debüts „These Two Windows“ ans Aufgeben.

Foto: (c) Jimmy Fontaine / Warner Music