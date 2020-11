Alice Cooper kündigt neues Album an

Lange musste die Fans darauf warten, doch jetzt ist es endlich soweit: Am 26. Februar erscheint die neue Platte von Alice Cooper. Sie trägt den Titel „Detroit Stories“. Wie der Name schon verrät, wurde das Album nach der Stadt benannt, in der die Erfolgsgeschichte der Band „Alice Cooper“ begann, berichtet „networking Media“.

Cooper selbst sagte dazu: „Detroit war wirklich der Ort für Heavy Rock. Im Eastown zum Beispiel konnte man an einem Abend ‚Alice Cooper‘, Ted Nugent, ‚The Stooges‘ und ‚The Who‘ sehen, und das alles für 4 Dollar! Dann am nächsten Wochenende im Grande standen ‚MC5‘, ‚Brownsville Station‘ und ‚Fleetwood Mac‘ auf der Bühne, oder auch ‚Savoy Brown‘ und die ‚Small Faces‘. Als Soft-Rock-Band hatte man da echt nichts verloren. Los Angeles hatte einen eigenen Sound mit ‚The Doors‘, ‚Love‘ und ‚Buffalo Springfield‘- In San Francisco gab es ‚The Grateful Dead‘ und ‚Jefferson Airplane‘. In New York ‚The Rascals‘ und ‚The Velvet Underground‘. Aber in Detroit wurde wütender Hard Rock geboren. ‚Alice Cooper‘ mit dem gitarren-lastigen Hard-Rock-Sound und der krassen Bühnenshow hat einfach nirgendwo in den USA reingepasst, weder musikalisch noch imagetechnisch. Detroit war der einzige Ort, an dem Außenseiter wie wir reinpassten. Und als die Leute noch rausfanden, dass ich im Osten von Detroit geboren wurde… waren wir zu Hause angekommen.”

Als ersten Vorgeschmack darauf erscheint bereits heute (13.11.) die Single „Rock’n’Roll“.

Hier die Tracklist:

01. Rock ‘n’ Roll

02. Go Man Go (Album Version)

03. Our Love Will Change The World

04. Social Debris

05. $1000 High Heel Shoes

06. Hail Mary

07. Detroit City 2021 (Album Version)

08. Drunk And In Love

09. Independence Dave

10. I Hate You

11. Wonderful World

12. Sister Anne (Album Version)

13. Hanging On By A Thread (Don’t Give Up)

14. Shut Up And Rock

15. East Side Story (Album Version)

Foto: (c) Universal Music