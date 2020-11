Álvaro Soler: „Die Musik wird siegen“

Musik ist unaufhaltsam. Zu dieser Erkenntnis gelangte Álvaro Soler erst kürzlich.

Auf „Instagram“ schrieb er: „Ich war ein paar Wochen lang mit meinen Freunden und Genies Simon Triebel und Ali Zuckowski im Studio eingesperrt. Es ist so ein gutes Gefühl zu sehen, wie all diese Songs sich in ihrer eigenen Geschwindigkeit entwickeln. Einige sind fertig und andere müssen noch wachsen. Sogar in dunklen Zeiten wie diesen wird die Musik siegen, so wie sie es schon seit Millionen von Jahren getan hat.“

Übrigens: Soler hat keine große Lust mehr auf 2020.

Foto: (c) Ben Wolf / Universal Music