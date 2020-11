American Music Awards 2020: Die Gewinner

Vorgestern Abend (22.11.) wurden in Los Angeles die diesjährigen American Music Awards vergeben. Gewinner des Abends war Taylor Swift, sie konnte gleich drei Awards mit nach Hause nehmen: Künstler des Jahres, Video des Jahres und beliebteste Künstlerin. Justin Bieber wurde in den Kategorien Kollaboration des Jahres, Beste Kollaboration und Beliebtester Künstler Pop/Rock ausgezeichnet. Im Genre Soul/R’N’B heimste The Weeknd drei Awards ein: bester Sänger, bestes Album und bester Song.

Hier die Gewinner der AMAs 2020:

KÜNSTLER DES JAHRES

Taylor Swift

NEUER KÜNSTLER DES JAHRES

Doja Cat

KOLLABORATION DES JAHRES

Dan + Shay with Justin Bieber, “10,000 Hours”

VIDEO DES JAHRES

Taylor Swift, “cardigan”

BELIEBTESTER KÜNSTLER – POP/ROCK

Justin Bieber

BELIEBTESTE KÜNSTLERIN – POP/ROCK

Taylor Swift

BELIEBTESTES DUO ODER GRUPPE – POP/ROCK

BTS

BELIEBTESTES ALBUM – POP/ROCK

Harry Styles, “Fine Line”

BELIEBTESTER KÜNSTLER – COUNTRY

Kane Brown

BELIEBTESTE KÜNSTLERIN – COUNTRY

Maren Morris

BELIEBTESTES DUO ODER GRUPPE – COUNTRY

Dan + Shay

BELIEBTESTES ALBUM – COUNTRY

Blake Shelton, “Fully Loaded: God’s Country”

BELIEBTESTER SONG – COUNTRY

Dan + Shay with Justin Bieber, “10,000 Hours”

BELIEBTESTER KÜNSTLER – RAP/HIP-HOP

Juice WRLD

BELIEBTESTES ALBUM – RAP/HIP-HOP

Roddy Ricch, “Please Excuse Me For Being Antisocial”

BELIEBTESTER SONG – RAP/HIP-HOP

Cardi B ft. Megan Thee Stallion, “WAP”

BELIEBTESTER KÜNSTER – SOUL/R’N’B

The Weeknd

BELIEBTESTE KÜNSTLERIN – SOUL/R’N’B

Doja Cat

BELIEBTETES ALBUM – SOUL/R’N’B

The Weeknd, “After Hours”

BELIEBTESTER SONG – SOUL/R’N’B

The Weeknd, “Heartless”

BELIEBTESTER KÜNSTLER – ALTERNATIVE ROCK

Twenty one pilots

BELIEBTESTER KÜNSTLER – ADULT CONTEMPORARY

Jonas Brothers

BELIEBTESTER KÜNSTLER – ZEITGENÖSSISCH INSPIRIEREND

Lauren Daigle

BELIEBTESTER KÜNSTLER – LATIN

Bad Bunny

BELIEBTESTE KÜNSTLERIN – LATIN

Becky G

BELIEBTESTES ALBUM – LATIN

Bad Bunny, “YHLQMDLG”

BELIEBTESTER SONG – LATIN

KAROL G & Nicki Minaj “Tusa”

BELIEBTESTER KÜNSTLER – ELECTRONIC DANCE MUSIC (EDM)

Lady Gaga

BELIEBTESTER SOUNDTRACK

„Birds of Prey: The Album“

BELIEBSTER SOCIAL KÜNSTLER

BTS

Foto: (c) Universal Music / Beth Garrabrant