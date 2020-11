Amy Allen: Hilferuf für den Planeten

Mit „What a Time To Be Alive“ ruft Amy Allen ihre Fans dazu auf, sich mehr für den Klimaschutz einzusetzen. Unterstützt wird sie dabei von der R&B-Sensation Pink Sweat$, berichtet „Warner Music“.

Allen selbst erklärte über ihre neueste Single „Dieses Lied ist ein Aufruf zum Handeln und gleichzeitig ein Hilferuf. Es ist ein Lied darüber, was wir den künftigen Generationen hinterlassen werden und es fragt gleichzeitig, was wir tun können, um auch in Zukunft einen schöneren, sichereren und nachhaltigeren Planeten gewährleisten zu können.“

Als sehr naturverbundener Mensch verbringt Amy Allen übrigens ihre Freizeit gerne beim Camping oder auf dem Meer beim Surfen.

Foto: (c) Carly Foulkes / Warner Music