Amy MacDonald: „… dann weiß man, warum man das macht“

Amy MacDonald steht seit 15 Jahren mehr oder weniger ununterbrochen im Rampenlicht.

Im Interview mit „n-tv.de“ verriet die 33-Jährige, ob sie sich manchmal nicht ein ganz normales Leben wünscht. Dazu sagte sie: „Ganz ehrlich: Darüber denke ich andauernd nach. Das war auch eine Inspiration für den Song ‚The Hudson‘. Es geht um den Gedanken, wo mein Leben stehen würde, wenn es nicht die Musik gegeben hätte. Aber irgendwie ist das auch witzlos, denn man wird es nie erfahren. (lacht) Dennoch gab es Zeiten, in denen mein Leben so verrückt und hektisch war, dass ich mir gewünscht hätte, einfach nur zu Hause zu sein und in meinem eigenen Bett zu schlafen. Alles in allem bin ich allerdings sehr dankbar für alles, was passiert. Ich liebe ja nun mal Musik. Und egal, wie hart es manchmal sein mag, wenn man sich vielleicht gerade mal nicht so wohlfühlt – wenn man dann auf die Bühne geht und all die Menschen seine Lieder singen hört, weiß man, warum man das macht.“

Amy MacDonald hat Ende Oktober (30.10.) ihr fünftes Album „The Human Demands“ rausgebracht.

Foto: (c) Roger Deckker