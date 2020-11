Andy Borg: „Bei mir ist das Wasserglas immer halb voll“

Gestern (02.11.) hat Andy Borg seinen 60. Geburtstag gefeiert.

Im Interview mit „web.de“ verriet der Entertainer, ob er in der Corona-Pandemie auch etwas Positives sieht. Dazu sagte der Sänger: „Ich habe gerade in dieser Zeit sogar auch ganz andere, schöne Erfahrungen machen dürfen, nämlich Zusammenhalt. Und Kollegialität. Und Hilfsbereitschaft. Dass man aufeinander schaut. Märchen fangen an mit „Es war einmal“, und am Ende lebten sie glücklich und zufrieden … ich glaube jedenfalls ganz fest dran!“ Er erklärte auch, wie er mit der aktuellen Herausforderung umgeht. Dazu sagte er: „Bei mir ist das Wasserglas immer halb voll – auch wenn es manchmal einen bitteren Beigeschmack haben kann. Aber der verfliegt dann auch wieder. Weil wir das ja ändern können, wenn wir etwas Frisches daherbringen. Die Quoten sind ein deutliches Zeichen dafür, dass wir den „Schlager-Spaß“ richtig aufgegleist haben und dass die Zuschauer auf unserem Kurs sind.“

Am Samstag (07.11) ist übrigens die Show von Andy Borg zu sehen. „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ gibt’s um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

