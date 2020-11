Angelo Kelly und Family sorgen für Weihnachtsstimmung

Seit gestern (27.11.) weihnachtet es sehr bei Angelo Kelly und seiner Familie. Der Musiker bringt nämlich das festliche Album „Coming Home For Christmas“ heraus und liefert damit einen Nachschlag zur im Mai erschienenen Platte „Coming Home“.

Auf dem Weihnachtsalbum befinden sich Klassiker wie „White Christmas“ und „Go Tell It On The Mountain“ sowie drei eigenen Songs, berichtet „Universal Music“ Angelo selbst ließ dazu verlauten: „Wir wünschen all unseren Fans mit `Coming Home For Christmas` ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreise ihrer Liebsten. Passt gut auf euch auf, Merry Christmas and a happy new year.“

Übrigens: “Coming Home for Christmas” erscheint in verschiedenen Formaten, beispielsweise als limitierte Fanbox mit Keksdose, Kochbuch und Weihnachtskugel, als Doppel CD mit dem Weihnachtsalbum „Coming Home for Christmas” und dem Studioalbum “Coming Home” (inkl. 3 neuen Songs).

