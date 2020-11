Anne-Marie: „2020 ist das Jahr, in dem…“

Das Jahr 2020 ist für alle Menschen eine Überraschung geworden. All die schönen Pläne, die man hatte, wurden durch die Coronavirus-Pandemie zunichte gemacht. Doch das muss nicht immer negativ sein. Anne-Marie hat sich offenbar eine andere Sichtweise über das Jahr 2020 zugelegt.

In ihrer „Instagram“-Story postete die Sängerin ein Bild, auf dem jemand auf den Gehweg geschrieben hat: „Ich dachte, 2020 wird das Jahr, in dem ich alles bekomme, was ich wollte. Jetzt weiß ich, dass 2020 das Jahr ist, in dem ich wertschätze, was ich alles habe.“

Anne-Marie macht ihren Fans auch immer mal Mut, so zu sein, wie sie sind.

Foto: (c) Landmark / PR Photos