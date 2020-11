Anne-Marie: „Das ist einfach wer ich bin“

Wie hat es Anne-Marie eigentlich geschafft, ein internationaler Star zu werden und dabei gleichzeitig so bodenständig zu bleiben? Diese Fragen und mehr werden in der Dokumentation „How To Be Anne-Marie“ beantwortet, die am 12. November Premiere feiert.

Den Trailer davon postete die Sängerin in ihrer „Instagram Story“. Darin sagt sie beispielsweise: „Jede Regel, die aufgestellt wurde, möchte ich brechen. Ich habe den Plan in meinem Kopf und ich ziehe es durch. Das ist einfach wer ich bin.“

Anne-Marie vermisst übrigens Ed Sheeran.

Foto: (c) Landmark / PR Photos