Anne-Marie: „Dein Leben gehört Dir“

Anne-Marie will offenbar anderen Mut machen, so zu sein, wie man ist. Auf „Instagram“ postete sie eine Bildstrecke von sich. Darauf macht die Britin Selfies von sich, streckt die Zunge raus, zieht ihren Zopf nach oben und schaut auch mal traurig.

Dazu schrieb die 29-Jährige: „Das Leben ist wirklich zu kurz, um mit den Augen anderer Menschen zu leben. Ihr werdet NIE wissen, was die Leute wirklich denken. Was bringt es also, sich überhaupt zu fragen? Was bringt es, sich Sorgen zu machen? Und, wen interessierts?? Dein Leben gehört Dir. Und nur Dir. Du schöne Seele. Kümmere dich weniger um andere und liebe Dein Leben mehr. Seid, was immer Ihr sein wollt.“ Dann fügte sie noch hinzu: „Kleide dich wie du willst, mach Diät, wenn Du willst, trainiere, wenn Du willst, trage MakeUp, wenn du willst. Du bist vollständig Du!“

Sängerin Natasha Bedingfield kommentierte den Post mit den Worten: „Du bist immer so weise.“

Foto: (c) Landmark / PR Photos