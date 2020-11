Anne-Marie: Grün ist das neue Grün

Anne-Marie hat eine ganz besondere Art mit dem Lockdown umzugehen.

Via „Instagram“ postete die 29-Jährige eine Fotostrecke, auf denen sie im kurzen, grünen Kleidchen und mit rosa Plüsch-Schuhen in ihrer Wohnung zu sehe ist. Dazu schrieb sie Britin: „Einmal in der Woche zur Therapie zu gehen, verändert mein Leben wirklich. Die Schönheit, zu reden und Dinge rauszulassen, versagt uns nie. Die Sonne scheint, obwohl wir wieder eingesperrt sind. Haltet euren Geist aktiv, holt euch frische Luft und macht ein Rad. Ich weiß nicht einmal, welcher Tag heute ist und ich liebe es.“ Dazu setzte sie den Hashtag #greenisthenewgreen.

Anne-Marie vermisst übrigens Ed Sheeran.

