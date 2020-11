Anne-Marie und ihre Probleme im Alltag

Die täglichen Probleme im Alltag, wer kennt sie nicht?

Auch Anne-Marie kann davon ein Lied singen und hat in einem „Instagram“-Video drei ihrer Probleme zusammengefasst. Erstmal fällt morgens die Hälfte des in Kaffee eingetunkten Kekses in die Tasse, dann will der Stecker einfach nicht in die Steckdose und beim schnellen Nachschminken verrutscht die Mascara und geht ins Gesicht. Diese Probleme bezieht Anne-Marie auf ihre neue Single „Problems“. Darin singt sie: „We got problems but I need you. So deal with it. Don´t trust both of us but I want to.“

Anne-Marie war übrigens mit Niall Horan im Studio.

Foto: (c) Landmark / PR Photos