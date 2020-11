„AnnenMayKantereit“: „Es ist wichtig, Lieder zu schreiben“

Das Jahr 2020 ist für alle Menschen unerwartet und eine große Herausforderung gewesen. Der Band „AnnenMayKantereit“ erging es da nicht anders.

Bei „NMD Deutschland Radio“ erzählte Sänger Henning May, was ihm in diesen verrückten Monaten wie Schuppen von den Augen gefallen ist: „Eine der krassesten Sachen war, dass mir doch noch einmal hart bewusst geworden ist, wie unbedingt wir Musik machen müssen. Also wie wichtig es ist, Lieder zu schreiben, um wenigstens zu versuchen, das Jetzt zu spiegeln. Das klingt immer kitschig. (…) Aber man kann bestimmte Lieder nur zu einer bestimmten Zeit schreiben.“

„AnnenMayKantereit“ haben letzte Woche völlig überraschend ihr Album „12“ veröffentlicht.

Foto: (c) Martin Lamberty