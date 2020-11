„AnnenMayKantereit“ und das besondere Album

Ganz überraschend haben „AnnenMayKantereit“ ein neues Album herausgebracht. „12“ ist der Titel der Platte, die seit letzter Woche digital zu haben ist. Und das Album ist schon etwas Besonderes.

Bei „NMD Deutschland Radio“ erzählt Sänger Henning May: „Das sind nicht 16 eigenständige Songs, sondern die haben eine Chronologie. Man muss sie zusammen hören. Und nur so konnten wir uns auch trauen, ein Lied zu machen, was nur 1:30 ist, weil sich das Lied auf das Lied danach bezieht und das davor bezieht.“

Diesen Freitag erscheint „12“ übrigens auch auf CD und Vinyl.

Foto: (c) Martin Lamberty