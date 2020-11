Apple Music Awards 2020: Die Gewinner

Ab dem 14. Dezember werden die Apple Music Awards 2020 verliehen und schon jetzt stehen die Gewinner der fünf Kategorien fest.

Laut „Apple“ werden mit den Awards „die besten und wagnisreichsten Musiker des Jahres 2020 und ihr enormer Einfluss auf die globale Kultur gewürdigt.“ Eine der Gewinnerinnen ist Taylor Swift. Sie wird bei der Preisverleihung zum Songwriter des Jahres gekürt. In der Pressemitteilung von „Apple“ steht: „Die Feiern zur Verleihung der Apple Music Awards beginnen am Montag, 14. Dezember 2020 mit einer Woche voller besonderer Performances, Fanveranstaltungen, Interviews und mehr, die weltweit auf Apple Music, Apple Music TV und über die Apple TV App ausgestrahlt werden.“

Hier die Gewinnerliste der Apple Music Awards 2020:

KÜNSTLER DES JAHRES:

Lil Baby

DURCHBRUCH KÜNSTLER DES JAHRES:

Megan Thee Stallion

SONGWRITER DES JAHRES:

Taylor Swift

BESTER SONG DES JAHRES:

„The Box“ von Roddy Ricch

ALBUM DES JAHRES:

„Please Excuse Me for Being Antisocial“ von Roddy Ricch

Foto: (c) Glenn Francis / PR Photos