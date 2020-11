Ariana Grande über Reaktionen auf ihr neues Album

Am 30. Oktober hat Ariana Grande ihr sechstes Studioalbum „Positions“ veröffentlicht. Das kommt so gut bei den Fans an, dass es direkt in der ersten Woche in den britischen und US-Charts auf Platz eins steht.

Via „Twitter“ bedankte sich die Sängerin jetzt bei ihren Fans für die positiven Reaktionen auf die Songs. Sie schrieb: „Hallo. Danke euch. Dies ist mein Lieblingsalbum bisher und eure Rückmeldung zur Musik hat mein Herz so sehr erfüllt. Ich kann überhaupt nicht ausdrücken, was das für mich bedeutet. Also danke euch. So sehr.“ Anschließend fragte sie: „Nach einer Woche ‚Positions‘, was ist dein Lieblingstrack?“ Darauf antworteten natürlich zahlreiche Fans und Ariana schrieb: „Ich lese eure Antworten und weine. Danke! Ich liebe euch.“

