Ariana Grande: Verweise auf Mac Miller

Am 30. Oktober ist das neue Album „Positions“ von Ariana Grande erschienen. Aufmerksamen Hörern ist dabei nicht entgangen, dass die Sängerin scheinbar auf ihren verstorbenen Ex-Freund Mac Miller verweist.

Zumindest behauptet das die „TikTok“-Userin Maralee Bell in ihren Videos. Zum Beispiel behauptet sie, dass das Geräusch von Grillen [engl. Crickets] in „Positions“ ein Verweis auf Macs unveröffentlichten Song „Crickets“ sei. Außerdem soll die Textzeile „Heaven Sent You To Me“ aus „Positions“, also „Dich hat der Himmel zu mir geschickt“ ebenfalls an Miller verweisen. Genauso wie die Zeile „Take My Pen And Write Love Letters To Heaven“, übersetzt: „Ich nehmen meinen Stift und schreibe Liebesbriefe an den Himmel“ aus dem Song „Just Like Magic“ soll an den Rapper erinnern.

Ob das tatsächlich so ist, hat Ariana Grande bislang noch für sich behalten.

Foto: (c) Young Astronauts / Universal Music