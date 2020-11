Armin Mueller-Stahl blickt etwas wehmütig auf seinen 90. Geburtstag.

Im Interview mit der Zeitschrift „Super Illu“ sagte der Weltstar: „Meine Geburtstage haben mit den Jahren für mich immer mehr an Bedeutung verloren. Auch weil mir an diesen Tagen noch deutlicher bewusst wird, dass ich immer mehr an das Ende des Lebens rücke und da schwingt schon eine gewisse Wehmut mit.“

Am 17. Dezember wird Armin Mueller-Stahl 90 Jahre alt.

Foto: (c) LooMee TV