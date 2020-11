„As Everything Unfolds“ kündigen ihr Debüt an

„As Everything Unfolds“ geben sich die Ehre: Am 26. März 2021 bringt die britische Post-Hardcore-Band ihr Debütalbum mit dem Titel „Within Each Lies The Other“ heraus, berichtet „Oktober Promotion“.

Sängerin Charlie Rolfe sagte dazu: „Dieses Album repräsentiert das Allerbeste und das Schlechteste von uns selbst, unsere Wut, Trauer, Rache und Freude. Wir können nicht immer die beste Version von uns selbst sein und manchmal muss man für die Freude durch die harten Teile reisen. Das Leben ist eine Straße voller Reue und Leistungen. Man muss jeden Aspekt davon annehmen, um die Person zu kreieren, die man ist.“

Hier die Tracklist:

1 On The Inside

2 Take Me There

3 Wallow

4 Stranger In The Mirror

5 I’m Not The Only One

6 Grayscale

7 Stay

8 Let Me Go

9 Hiding From Myself

10 One Last Time

11 Wither

Foto: (c) Oktober Promotion