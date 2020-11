Ava Max kündigt für heute neuen Song an

Noch diese Woche, nämlich schon heute (19.11.) soll ein neuer Song von Ava Max rauskommen.

Das verkündete die Sängerin gestern via „Instagram“. Dort postete sie ein Foto, das ein silbernes Gehirn in Herzform zeigt. Dazu schrieb die 26-Jährige: „Ich habe auf den richtigen Moment gewartet, um diesen Song mit Euch zu teilen. Ich bin so überwältigt, Euch anzukündigen, dass #MyHeadAndMyHeart diesen Donnerstag rauskommt. Ich kann es kaum erwarten, dass Ihr ihn hört.“

Ava Max trink ab und zu Kaffee mit einem Löffel. Dabei saut sie sich gerne auch mal ein.

