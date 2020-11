Baby Queen: EP „Medicine“ ist raus

Gestern (13.11.) ist es endlich soweit, dann erschien die EP „Medicine“ von Baby Queen, berichtet „We Share A Lot“.

In der Pressemitteilung des Promoters heißt es dazu: „Baby Queen ist ein zutiefst persönliches Projekt für Bella [Latham, bürgerlicher Namen der Sängerin]. Es ist eine musikalische Rolle, die aus einem bestimmten Gefühl geboren wurde. Sie hatte damals versucht, sich in das Londoner Leben einzugliedern und sah sich gezwungen, Songs über ihre Präsenz in einer Welt von falschen Persönlichkeiten und Selbstbesessenheit zu schreiben.“

Hier die Tracklist:

1. Internet Religion

2. Pretty Girl Lie

3. Want Me

4. Buzzkill

5. Medicine

6. Online Dating

Foto via We Share A Lot