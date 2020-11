Mit „Want Me“ hat Baby Queen direkt nach „Pretty Girl Lie“ nachgelegt. Und darin zeigt die Sängerin, dass sie auch wütend sein kann.

Laut „We Share A Lot“ sagte sie nämlich: „Es ist ein bisschen wie ein musikalischer Wutanfall, vor allem gegen Ende, wenn es zu explodieren beginnt. Ich denke, es kommt wahrscheinlich dem am nächsten, was wir in absehbarer Zeit als Baby Queen-Liebeslied hören werden.“

„Want Me“ ist übrigens die fünfte Single von Baby Queen.

Foto via We Share A Lot