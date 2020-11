Barbara Schöneberger findet, dass es früher lustiger war

Barbara Schöneberger klagt über die heutzutage gerade im Humor vorherrschende Politische Korrektheit.

Im Gespräch mit der „Welt am Sonntag“ sagte die Entertainerin: „Wenn Klischees jetzt auf den Index der persönlichen Verletzung fallen, jede Aussage überprüft wird, wird’s schwierig. Machen wir uns nichts vor: Es war früher lustiger.“ Wenn sie früher Galas moderiert habe, hätte es Champagner vom Fass gegeben, und alles sei in Privatjets oder S-Klassen herangekarrt worden, so Schöneberger weiter. Die 46-Järige sagte: „Heute muss man schon im Opening sagen, übrigens, unsere Toilettenspülungen funktionieren mit Regenwasser, die LGBT-Community hat im Entrée einen Info-Tisch aufgebaut, die Tombola geht zugunsten unserer Afrika-Stiftung ,Mary’s Meals‘, und vor der Tür stehen E-Golfs für den VIP-Shuttle bereit. Nicht falsch verstehen, das ist ja in Ordnung, aber bei uns dominiert inzwischen eine komplett andere Sensibilität den Humor: Einfach mal lachen ist nicht mehr.“

Am heutigen Dienstag (24.11.) erscheint übrigens auf „Sky One“ der Dokumentarfilm „Her Story“ über das Leben der Unternehmerin und Entertainerin.

Foto: (c) Sony Music / Benno Kraehahn