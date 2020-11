Batomae: „Wollte ich mal kurz loswerden“

Batomae denkt immer an seine Fans. Das zeigt der Sänger jetzt erneut mit seinem aktuellen „Instagram“-Eintrag. Dort schrieb er neben einem Selfie: „Danke, dass du an meiner Seite bist. Das ist alles andere als selbstverständlich für mich. Wollte ich mal kurz loswerden. Danke. Dein Bato.“

Und seine Fans sagen Danke zurück. So heißt es in den Kommentaren beispielsweise: „Danke an dich für deine Musik und dass du so bist wie du bist.“

Erst kürzlich hat Batomae übrigens seine erste Akustik-EP herausgebracht.

Foto: (c) Tim Ilskens / MCS