Beabadoobee: „Am schwersten war es ehrlich zu sein“

Am 16. Oktober hat Beabadoobee ihr Debütalbum “Fake It Flowers“ veröffentlicht. Die 20-jährige Philippinin, die mit gebürtigem Namen Bea Kristi heißt, besingt dabei alles, von Herzschmerz bis hin zu großen Identitätsfragen.

Im Interview mit „Noizz“ verriet die Sängerin, was der schwerste Prozess an ihrem Album war. Dazu sagte sie: „Ich glaube, am schwersten war es, wirklich ehrlich zu sein. Nicht nur in den Songs, sondern auch zu mir selbst. All meine Erfahrungen einfach zu teilen und keinen Filter auf meine Texte zu legen, ist definitiv noch ziemlich schwer für mich. Ich muss mich wohl langsam daran gewöhnen, dass Leute wirklich dieses Album hören werden und diese Geschichten, die ich erzähle, dann nicht mehr nur mir gehören. Vielleicht erkennen sich sogar einige Leute aus meinem Umfeld in den Geschichten und merken, dass es um sie geht. Darauf muss man sich natürlich auch vorbereiten.“

Seit ihrer Single „Coffee“ sind drei Jahre vergangen. Im Interview erzählte sie noch, wie sich ihr Leben seither verändert hat: „Es ist offensichtlich eine ziemliche Herausforderung, unter den Blicken von anderen erwachsen zu werden. Aber gleichzeitig habe ich gelernt, dass alles einfacher wird, wenn ich einfach ehrlich bin. Je ehrlicher ich meine Probleme zeige und meine Entwicklung als Künstlerin offenlege, desto mehr Menschen kann ich auch erreichen. Es macht meine Musik wertvoller und so bleibt meine Musik spannend. Es inspiriert mich, diese Ehrlichkeit und Selbstreflexion zuzulassen.“

