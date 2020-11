Beatrice Egli: „Die Gefühle fahren Achterbahn“

Für wen war 2020 keine Enttäuschung? Das Jahr hätte auch einfach übersprungen werden können. Darüber denkt auch Beatrice Egli nach.

Via „Instagram“ ließ sie ihre Fans an den Gedanken teilhaben und schrieb: „Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich finde dieses Jahr bisher emotional ziemlich verrückt. Die Gefühle fahren immer wieder Achterbahn – aber es ist so schön zu merken, dass es nach jedem Tief wieder ganz hoch hinaus geht. Mit Bauchkribbeln, Jauchzern und ganz viel neu freigesetzter Energie. In diesem Sinne: geht raus, lasst euch von der Sonne das Herz und die Stimmung erhellen und atmet positive Gedanken ein! Ich denk an euch.“

Beatrice Egli hat ihre Tour übrigens auf Herbst 2021 verschoben.

