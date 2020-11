„Beatsteaks“: Cover von „Portishead“-Song als Vorgeschmack auf das neue Album

Am 11.12. bringen die „Beatsteaks“ ihre neue EP namens „In The Presence“ raus. Bereits am Freitag (20.11.) gab‘s mit der Singleauskoppelung „Glory Box“, einem Cover des „Portishead“-Songs, einen Vorgeschmack darauf.

Wie „musikexpress“ berichtete, hieß es in einer Pressemitteilung: „Hey ho, need a place to go? Falls ja, lehnt euch zurück, entspannt euch so gut es geht und genießt unsere Version von Glory Box, im Original von den wundervollen Portishead aus Bristol…“ Die neue EP wird nach Aussagen der Band ausschließlich Coversionen von Songs ihrer Lieblingssängerinnen beinhalten.

Die erste Singleauskoppelung des neuen Albums gab’s bereits am 06.11., und zwar den Coversong „Monotonie“ von „Ideal“-Frontfrau Anette Humpe.

Foto: (c) Paul Gärtner / Verstärker Medienmarketing