Bebe Rexha: „Ich habe den größten Truthahn“

Thanksgiving war in diesem Jahr wohl in den meisten Familien anders als sonst. Und auch die traditionelle Macy’s Thanksgiving Day Parade musste kleiner ausfallen. Wo sich normalerweise rund 250.000 Zuschauer tummeln, war in diesem Jahr so gut wie niemand. Trotzdem machten es die Organisatoren möglich, dass einige Acts durch die Straßen zogen. So unter anderem Bebe Rexha, die ihren Song „Baby, I´m Jealous“ performte.

Dabei stand sie auf einem Wagen mit einem goldenen XXL-Truthahn. Via „Instagram“ teilte sie einen Ausschnitt ihres Auftrittes und schrieb dazu: „Ich habe definitiv den größten Truthahn in diesem Jahr.“

Bebe Rexha gibt übrigens am 18.12. ein Online-Akustik-Konzert.

